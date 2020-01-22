В Ломоносове домушник вынес из квартиры пенсионерки полмиллиона рублей

В Петродворцовом районе Северной столицы злоумышленник обокрал пожилую женщину. Он похитил из её квартиры имущество на 429 тысяч рублей.

О случившемся в полицию сообщил житель города Ломоносов. По его словам, днем во вторник, 21 января, неизвестный открыл дверь квартиры, подобрав ключи и проник в жилище в одном из домов по улице Победы. Вор тщательно изучил имущество хозяйки жилплощади.

Злоумышленник похитил 16 тысяч рублей наличными, драгоценности, а также фотоаппарат Sony. Ущерб пострадавшая оценила в 429 тысяч рублей. К сожалению, квартира не охранялась сигнализацией, а в подъезде не были установлены камеры наблюдения. Полиция разыскивает преступника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выступление комика Александра Долгополова в Петербурге завершилось для него розыском.