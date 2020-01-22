Полиция ищет комика Долгополова после стэндапа в Петербурге

Полиция просит петербургский бар HopHead Tap Room предоставить информацию о стэндапере Александре Долгополове. Комиком они заинтересовались после его выступления в баре.

Запись стэндапа выложена на YouTube под названием «Александр Долгополов — Новый час шуток». Ролик был снят в феврале 2019 года в Петербурге и опубликован в апреле. За девять месяцев его посмотрели более 2,5 млн раз.

О том, что им заинтересовалась полиция, Долгополов рассказал в Instagram. В профиле он опубликовал скан уведомления ГУ МВД России по Московской области в адрес бара HopHead Tap Room. Полиция просит заведение сообщить дату выступления и полные сведения о комике.

«Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стэндап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия», — написал Долгополов.

Комик признался, что ему страшно, и попросил подписчиков воздержаться от едких комментариев.

Причина, по которой МВД заинтересовалось Долгополовым, неизвестна. Не исключено, что поводом могли стать его шутки на политическую тему.

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