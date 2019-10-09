Стендап-комик рассказал о закулисье КВН

Об игре в КВН в студенческие годы комик рассказал в интервью. Фото: скрин из видео "Нурлан Сабуров - семья, страх, ЧтоБылоДальше / вДудь" YouTube

Об игре в КВН в студенческие годы комик рассказал в интервью. Фото: скрин из видео "Нурлан Сабуров - семья, страх, ЧтоБылоДальше / вДудь" YouTube

Бывший игрок КВН, резидент шоу Stand Up на телеканале ТНТ Нурлан Сабуров признался, что ситуация в КВН была непростая.

В ходе интервью на YouTube-канале «ВДудь» юморист отметил, что ситуация в телевизионной юмористической игре несправедливая. Он добавил, чтобы смешить – надо платить.

«Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег», — заявил Сабуров.

Юморист подчеркнул, что шутки оценивает жюри, но люди, которые там сидят, «какие-то непонятные зачастую».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что участникам КВН предлагали стать магами. К юмористам подходили продюсеры телешоу «Битва экстрасенсов».