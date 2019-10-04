Продюсеры «Битвы экстрасенсов» предлагали КВНщикам перевоплотиться в колдунов

КВНщики отказались от участия в качестве колдунов. Фото: скрин из телешоу "Битва экстрасенсов"

КВНщики отказались от участия в качестве колдунов. Фото: скрин из телешоу "Битва экстрасенсов"

Телешоу «Битва экстрасенсов» вновь заподозрили в обмане. Продюсеры мистической программы подходили к КВНщикам и предлагали принять участие в новом сезоне. Такое заявление сделала блогер и участница игры КВН Наталья Краснова.

Она заявила, что к ее коллегам, «вылетевшим» с юмористического проекта, подходили сотрудники телешоу. Блогер рассказала, что продюсеры предлагали им сняться в роли колдунов.

«Только придумайте себе фишку какую-нибудь. Вот и вся магия…», — передает слова продюсеров Наталья Краснова.

Как сообщает «Комсомольская правда», ее коллеги отказались от сомнительных предложений. Она добавила, что «перспективное» место пустовать не будет. Возможно, в программе совсем скоро появится известная личность.

Новый сезон «Битвы экстрасенсов» вышел на телеканале ТНТ 28 сентября.

Ранее в GazetaSPb сообщали о колдунье, которая попыталась снять порчу за 338 тысяч рублей. Свои услуги она предлагала в Петербурге.