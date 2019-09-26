«Колдунья» из Ленобласти попыталась снять порчу за 338 тысяч

&#171;Колдунья&#187; из Ленобласти попыталась снять порчу за 338 тысяч
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

В Калининском районе Петербурга полицейские задержали мошенницу-колдунью. Возбудили несколько уголовных дел.

Эпизод мошенничества произошел 30 августа на детской площадке по улице Софьи Ковалевской. Женщина, представившись колдуньей, под предлогом снятия порчи похитила у школьницы ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 188,7 тыс. рублей.

После, 24 сентября неизвестная «колдунья» зашла в одну из квартир дома No18 по улице Верности. Снова под предлогом снятия порчи, она взяла у 67-летней жительницы деньги и ювелирные изделия на общую сумму 150 тыс. рублей.

В результате розыска сотрудники правопорядка задержали подозреваемую в преступлениях. Безработная 38-летняя «колдунья» уроженка Ленобласти. Оказалось, что мошенница ранее неоднократно была судима.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что мошенница похитила более 3 млн рублей у петербургской пенсионерки.

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«Колдунья» из Ленобласти попыталась снять порчу за 338 тысяч
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