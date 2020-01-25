Коронавирус из Китая добрался до Австралии

Австралийские врачи зафиксировали первый случай заражения китайским коронавирусом.

Как сообщает Reuters, новым типом коронавируса заболел мужчина из Мельбурна, что в штате Виктория. Австралиец вернулся домой из китайского города Ухань, где находится эпицентр распространения эпидемии.

Власти Австралии не исключают, что в скором времени в стране обнаружатся и другие случая заболевания. Так, в штате Новый Южный Уэльс врачи уточняют диагнозы пятерых человек с подозрениями на китайский вирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новым коронавирусом в Китае заразились почти 1,3 тыс. человек.

В Китае у 1287 человек диагностировали симптомы заражения новым типом коронавируса: у всех больных пневмония. Количество летальных исходов увеличилось до 41.