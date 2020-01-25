Новым коронавирусом в Китае заразились почти 1,3 тыс. человек

Коронавирус получил свое название за ворсинки на внешней оболочке, делающие его похожим на солнечную корону. Фото: cdc.gov

Коронавирус получил свое название за ворсинки на внешней оболочке, делающие его похожим на солнечную корону. Фото: cdc.gov

В Китае у 1287 человек диагностировали симптомы заражения новым типом коронавируса: у всех больных пневмония. Количество летальных исходов увеличилось до 41.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление властей Китая, из почти 1,3 тыс. случаев заражения пневмонией, 237 человек находятся в тяжелом состоянии. 39 человек умерли в провинции Хубэй, один — в провинции Хэбэй и еще один — в провинции Хэйлунцзян.

Также известно о количестве вылечившихся пациентов — 38 человек. Также в 20 провинциях зарегистрировано почти 2 тыс. случаев с подозрением на коронавирус, который распространился в 30 регионах Китая.

Ранее издание сообщало о 830 пациентах, находящихся в больнице и 26 скончавшихся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два пациента, отправленные в больницу Петербурга с подозрением на коронавирус, готовятся к выписке.