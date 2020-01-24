Два пациента, отправленные в больницу Петербурга с подозрением на коронавирус, готовятся к выписке

Госпитализированные в Боткинскую больницу после прибытия из Китая с подозрением на коронавирус два пациента готовятся к выписке.

«Мы нашли другие возбудители респираторных инфекций, которые объясняют состояние этих пациентов… Один из них готовится к выписке, еще один во второй половине дня тоже будет готовиться к выписке», — сказал главврач медицинского учреждения Алексей Яковлев, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в больницу доставили трех человек с подозрением на коронавирус. Их предварительный диагноз — ОРВИ.

По последним данным, число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 25. Число заболевших вирусной пневмонией, вызванной новым коронавирусом, составляет 830 человек.

Самый крупный город Центрального Китая — Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, теперь закрыт для выезда. Въезд туда ограничен. В целях предотвращения распространения болезни власти Китая ввели бессрочный запрет на поездки. В частности, приостановлены все авиарейсы, отправление поездов и автобусов из Уханя. Кроме того, отменены рейсы междугородних автобусов, направляющихся в город. Ухань — столица провинции Хубэй, его население превышает 11 млн человек. Решение закрыть город принято на фоне приближения китайского Нового года, когда пассажиропоток в стране значительно растет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что смертельный коронавирус, бушующий сейчас в Китае, существовал всегда.