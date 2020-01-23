Онищенко предположил происхождение китайского коронавируса

Онищенко предположил происхождение китайского коронавируса
Геннадий Онищенко. Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что смертельный коронавирус, бушующий сейчас в Китае, существовал всегда.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на слова Онищенко. смертельный китайский коронавирус смог преодолеть межвидовой барьер. Согласно предположениям депутата, вирус пошел от перепончатокрылых, к примеру, летучих мышей.

Изначально предполагалось, что источником вируса являются морепродукты, однако эту версию признали ненадежной. Болезнь начинается в пневмонии, а это значит, что речь идет о воздушном пути передачи.

Кроме того, по словам Онищенко, ситуация с коронавирусом в Поднебесной недооценивается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что НИИ гриппа в Петербурге рассказал о симптомах опасного китайского коронавируса.

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