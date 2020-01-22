НИИ гриппа в Петербурге рассказал о симптомах опасного китайского коронавируса

Петербуржцев предупреждают о новом опасном вирусе в Китае. Вакцины от заболевания пока нет, кроме того, известны несколько смертных случаев.
В российском Министерстве здравоохранения из-за отсутствия лекарства коронавирус расценивают как биологическую угрозу населению. В течение двух недель в китайском городе Ухань появился 41 новый случай заболевания. Больные с аналогичным диагнозом зарегистрированы также в Южной Корее, Таиланде и Японии.
Вирус сложно распознать, поскольку протекает он как стандартная пневмония. Болезнь сопровождается высокой температурой, кашлем, возможны затемнения на легких в флюорографии, пишет АБН. Отметим, что на данный момент коронавирусы включают в себя 39 разновидностей, поражающих как человека, так и животных.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайские медики выяснили — новое заболевание передается от человека человеку.