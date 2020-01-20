Неизвестный коронавирус в Китае оказался заразным

Китайские медики установили, что новый тип коронавируса, бушующий в городе Ухань, может передаваться от человека к человеку.

Это удалось определить, поскольку еще двое заболевших появились в соседней провинции, Гуандун. При этом сами больные не контактировали с переносчиками вируса, но их родственники некоторое время находились в городе Ухань. Об этом заявил руководитель экспертной комиссии Государственного комитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань в понедельник, 20 января.

Всемирная организация здравоохранения созвала заседание чрезвычайного комитета. Совещание пройдет 22 января и его участники определят, можно ли считать вспышку неизвестного вируса ситуацией международного значения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что третий человек умер, заболев неизученным видом пневмонии.