Неизвестный коронавирус в Китае оказался заразным

Неизвестный коронавирус в Китае оказался заразным
Среди зараженных также есть 14 медиков. Фото: pixabay.com

Китайские медики установили, что новый тип коронавируса, бушующий в городе Ухань, может передаваться от человека к человеку.

Это удалось определить, поскольку еще двое заболевших появились в соседней провинции, Гуандун. При этом сами больные не контактировали с переносчиками вируса, но их родственники некоторое время находились в городе Ухань. Об этом заявил руководитель экспертной комиссии Государственного комитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань в понедельник, 20 января.

Всемирная организация здравоохранения созвала заседание чрезвычайного комитета. Совещание пройдет 22 января и его участники определят, можно ли считать вспышку неизвестного вируса ситуацией международного значения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что третий человек умер, заболев неизученным видом пневмонии.

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