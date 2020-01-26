СКА на одну шайбу обыграл «Торпедо»

Хоккейный клуб СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» 26 января. Команды встретились в «Ледовом дворце» в Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу петербургской команды. Счет открыл 19-летний форвард СКА Иван Морозов. С передачи Василия Подколзина он забросил шайбу на девятой минуте.

Шайбами в составе «армейцев» также отметились Андрей Кузьменко, Наиль Якупов и Игорь Ожиганов.

Голы нижегородской команде принесли Антон Шенфельд, Андрей Белевич и Денис Баранцев.

По итогам 52 матчей подопечные Алексея Кудашова расположились на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В активе команды 73 очка.

Следующий матч СКА проведет 28 января. Соперниками «армейцев» станут хоккеисты из минского «Динамо».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СКА уступил ЦСКА со счетом 3:2.