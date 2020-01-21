СКА снова не смог победить ЦСКА

Матч завершился со счетом 3:2. Петербургской команде до победы не хватило всего ничего.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Встреча СКА и ЦСКА состоялась в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Москве на «ЦСКА Арене». Первую шайбу в ворота противников забросил 18-летний форвард СКА Василий Подколзин на 30-й минуте. Сергей Толчинский из ЦСКА не заставил себя долго ждать и ответил на его атаку уже на 39-й минуте, сравняв счет. Автором следующего гола стал Максим Карпов, но уже через две минуты шайбу в ворота СКА забросил Константин Окулов и еще через минуту отрыв увеличил Сергей Толчинский, отличившийся дублем.

В результате матч завершился со счетом 3:2. Это – четвертая встреча в рамках КХЛ, в которой СКА уступает московской команде. В прошлый раз ЦСКА победил со счетом 0:1.

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