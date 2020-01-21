«Зенит» хочет создать женскую футбольную команду

&#171;Зенит&#187; хочет создать женскую футбольную команду
Зенит. Фото: instagram.com/zenit_spb

Руководство петербургского ФК «Зенит» объявило на своем сайте о создании новой футбольной команды, в состав которой будут входить женщины. Новая команда выйдет на поле во время официальных соревнований с сезона 2020.

Сообщается, что сейчас идет комплектация состава, а главным тренером футболисток станет четырехкратная чемпионка России и шестикратная обладательница Кубка России Ольга Порядина.

Женская команда сине-бело-голубых уже заявлена на участие в чемпионате в Кубке России среди женщин в сезоне этого года. Расписание матчей пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» собирается покупать бомбардира «Униона».

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«Зенит» хочет создать женскую футбольную команду