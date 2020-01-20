«Зенит» собирается покупать бомбардира «Униона»

Петербургский клуб интересуется нападающим Себастьяном Андерссоном.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем сообщает Kicker, ссылаясь на собственные источники. «Зенит» думает над покупкой нападающего «Униона» Себастьяна Андрессона. Не уточняется, какова сумма трансфера. Известно лишь, что футболистом интересуется испанский клуб «Валенсия». Сам Андрессон хочет продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Напоминаем, что в текущем сезоне нападающий стал одним из лучших игроков команды. Он забил 18 голов в матчах Бундеслиги. Если «Унион» вылетит оттуда, то Андерссон собирается стать свободным агентом. В противном случае он останется в «Унионе» еще год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита». Команда будет находится на сборах в Катаре до 25 января.