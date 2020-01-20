Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»

«Зенит» показал, как нападающий Александр Кокорин после навеса с фланга забил гол ударом через себя на тренировке клуба. Соответствующая видеозапись опубликована на странице в Instagram «Зенита».

«Зенит» будет находится на сборах в Катаре до 25 января.

В сентябре прошлого года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Татьяна Прилипко, адвокат друга футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Алексадра Протасовицкого, высказалась по поводу решения суда в отношении ее клиента.