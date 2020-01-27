Петербуржцы показали своих необычных снеговиков в соцсетях

Петербург засыпало снегом. Горожане это время решили использовать для творчества и лепки снеговиков.

Соцсети петербуржцев заполонили снимки всевозможных снеговиков. Найти можно образцы с необычными прическами, ирокезом из снежных шариков, морковными носами и даже в форме собаки.

«Выпал снег. Народ отрывается, как может», — резюмировали в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Снеговиков лепят в парках, дворах и на заснеженных площадках. Так, жительница Сертолово обнаружила поляну со сразу несколькими снеговиками. Один из них был вылеплен в форме женщины в кокошнике, другой — в форме собаки, третий — с классическим ведром на голове и метлой из веток в руках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург на выходных оказался под влиянием волнового циклона. В город пришли мокрый снег и порывистый ветер.