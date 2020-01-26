Петербуржцев ждут мокрый снег и порывистый ветер 26 января

В воскресенье, 26 января под влиянием волнового циклона в Петербург придут мокрый снег и порывистый ветер.

Циклон будет быстро перемещаться с запада на восток, сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Пройдет мокрый снег, который сменится дождем. Также ожидается порывистый ветер. В этот день воздух прогреется до +2…+4 градусов. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

«Возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха», — отметил синоптик.

Максимум для 26 января был установлен в 2018 году. Тогда город прогрелся до +4,2 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил температурный рекорд 45-летней давности. Ровно в 15:00 15 января температура воздуха за окном составила +5,6 градусов, что на одну десятую выше показателей 1975 года.