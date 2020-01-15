Петербург побил температурный рекорд 45-летней давности

Сегодня, 15 января, Санкт-Петербург, как и предсказывали синоптики, побил температурный рекорд 1975 года.

Город по-прежнему находится во власти циклона. Последний раз так тепло в Северной столицы было 45 лет назад. Ровно в 15:00 15 января температура воздуха за окном составила +5,6 градусов, что на одну десятую выше показателей 1975 года. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Метеоролог подчеркнул, что определить точное значение установленного рекорда можно будет после 21:00, когда снимут показания с максимальных термометров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аномально теплая зима в Петербурге ставит под угрозу существование балтийских нерп. Животным сложно вынашивать и вскармливать детенышей, борясь со штормами, вместо того, чтобы спокойно лежать на льдинах.