Балтийские нерпы оказались в беде из-за теплой зимы в Петербурге

Теплая зима в Петербурге оставила Финский залив и Ладожское озеро без льда. Балтийским нерпам, обитающим в водоемах, в связи с этим будет непросто вскармливать детенышей.

Опасениями поделились представители «Фонда друзей балтийской нерпы». Сейчас беременные самки должны лежать на льдинах далеко от берега. Однако из-за непогоды им приходится бороться со стихией. На водоемах почти ежедневно поднимаются высокие волны, дуют ветра и идут дожди.

«Если все так и будет продолжаться, то нас с вами ожидает эпичный спасательный сезон», — отметили в Фонде.

Представители организации выразили надежду на то, что лед замерзнет, а снег нападет. Но пока предпосылок к этому нет и обстановка для нерп крайне неблагоприятная.

«Уже в первых числах февраля самки при нормальном ледообразовании, должны полностью закончить подготовку к родам. Сейчас же, по всем прогнозам, к этому времени льда по прежнему не будет», — рассказали в «Фонде друзей балтийской нерпы».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленинградской области из-за необычно теплой погоды в январе зацвели цветы и почки на деревьях.