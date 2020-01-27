У моста Александра Невского водитель устроил ДТП и сбежал

Неизвестный протаранил легковой автомобиль. Никто не пострадал, хотя машина выглядит теперь помятой.

Все случилось вечером 27 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла недалеко от моста Александра Невского. Водитель «Лады» влетел по непонятной причине в другого участника движения. После этого он поспешил скрыться с места инцидента. Отмечается, что никто в результате ДТП не пострадал, образовался разве что небольшой затор.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновника инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что центр Петербурга «встал» из-за ДТП и неработающего светофора. В результате весь цент города «встал» в пробке – автомобилисты не могут нормально проехать в пункт назначения и возмущаются из-за отсутствия на месте сотрудников ГИБДД.