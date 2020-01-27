Центр Петербурга «встал» из-за ДТП и неработающего светофора

Автомобилисты жалуются, что на месте нет сотрудников ГИБДД, так что ситуация остается плачевной.

Об этом стало известно сегодня вечером, 27 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на углу Невского и Литейного проспекте – скорее всего, в инциденте виноват неработающий светофор. В результате весь цент города «встал» в пробке – автомобилисты не могут нормально проехать в пункт назначения и возмущаются из-за отсутствия на месте сотрудников ГИБДД. Они советуют другим водителям объезжать место происшествия.

Пока что официальных данных не поступало. Не уточняется, есть ли пострадавшие в аварии и каково их состояние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участников массовой драки на Заставской оштрафовали на 9 тысяч рублей. Причиной конфликта, по версии обвиняемых, стал корпоративный вечер, на котором нарушители не отказывали себе в спиртном.