Участников массовой драки на Заставской оштрафовали на 9 тысяч рублей

Московский районный суд Северной столицы назначил штраф в размере тысячи рублей девяти участникам массовой потасовки на Заставской улице.

К мжучинам применили статью «Мелкое хулиганство», сообщают в объединенной пресс-службе судов Петербурга в понедельник, 27 января. Инцидент произошел вечером 23 января. Нарушители устроили беспорядочную драку, а когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, отказались следовать их указаниям.

В связи с этим полицейским пришлось применить силу, задерживая мужчин. Все участники потасовки в суде искренне раскаялись в содеянном. Причиной конфликта, по версии обвиняемых, стал корпоративный вечер, на котором нарушители не отказывали себе в спиртном.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поводом для массовой драки на Заставской стал водитель Porsche, который заехал на тротуар.