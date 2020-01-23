Водитель Porsche, ездящий по тротуарам, стал инициатором конфликта на Заставской

В Петербурге на Заставской улице произошло скопление машин полиции и скорой помощи. Правоохранители пресекли бытовой конфликт, вероятной причиной которого стало вождение машины по тротуару.

Об инциденте стало известно в четверг, 23 января. По словам очевидцев, к дому 24 прибыло более десятка машин полиции и «скорой». Чуть позже поступила подробная информация о случившемся от пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Выяснилось, что около 9 часов вечера в полицию Московского района поступило сообщение о конфликте группы мужчин.

К месту инцидента сразу же отправились наряды полиции, которыми и был пресечен конфликт. По предварительным данным, инициатором случившегося стал водитель автомобиля Porsche, который выехал на тротуар.

Всего в перепалке были задействованы 12 человек, медпомощь никому не понадобилась. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на участке был заблокирован проезд из-за скопления машин полиции и скорой помощи. Очевидцы также поделились фотографиями с места происшествия.