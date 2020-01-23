На Заставской 10 машин полиции и «скорые» перехватывают злоумышленника

В сети рассказали об избиении медийной личности в Петербурге. К месту происшествия на Заставской улице прибыли правоохранители и медики.

Обо всем стало известно сегодня, 23 января. По словам очевидцев, на участке стоят больше десяти машин полиции и скорой помощи.

«На Заставской улице план перехват», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В результате массового скопления машин – проезда нет.

Комментарии из официальных источников пока не поступали.

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