Китайцы активно скупают маски в петербургских аптеках

В центре города масок почти не осталось. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В центре города масок почти не осталось. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В аптеках Северной столицы почти не осталось масок. Большинство из них скупили китайцы.

Предполагается, что туристов испугал коронавирус, хотя медобследования показали, что граждане КНР не подхватили данный вирус. Как сообщает «Интерфакс», повышенный спрос особенно сказался на аптеках в центре города.

Третья госпитализированная женщина с подозрением на коронавирус в городе обратилась к медикам самостоятельно. Она является гражданкой Китая. По результатам экспресс-теста у неё был диагностирован грипп.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о первых симптомах коронавируса. О них рассказал вылечившийся китаец.