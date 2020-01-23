Вылечившийся от коронавируса китаец рассказал первых симптомах

Вылечившийся от коронавируса китаец рассказал первых симптомах
Коронавирус получил свое название за ворсинки на внешней оболочке, делающие его похожим на солнечную корону. Фото: cdc.gov

Житель китайского города Ухань, где началась эпидемия смертельного коронавируса, рассказал о первых симптомах болезни, от которой он уже излечился.

Как сообщает DailyMail, заболевший коронавирусом работник ж/д вокзала по имени Хуан рассказал, что изначально он жаловался врачам на головную боль, головокружение и упадок сил. Первые симптомы у него проявились 24 декабря прошлого года.

Три дня он пил антибиотики и был на больничном, после чего решил выйти на работу, однако у него началась лихорадка и его опять положили в больницу. Врачи, узнав что он работает неподалеку от эпицентра распространения вируса, решили поместить его на карантин.

Несколько дней Хуан был в очень плохом состоянии. Он отметил, что выздоровел из-за своего молодого возраста (23 года) и хорошего ухода в больнице.

Хуан также подчеркнул, что стал первым, кто оправился от критического состояния и выписался из больницы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Онищенко предположил происхождение китайского коронавируса.

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