Вылечившийся от коронавируса китаец рассказал первых симптомах

Житель китайского города Ухань, где началась эпидемия смертельного коронавируса, рассказал о первых симптомах болезни, от которой он уже излечился.
Как сообщает DailyMail, заболевший коронавирусом работник ж/д вокзала по имени Хуан рассказал, что изначально он жаловался врачам на головную боль, головокружение и упадок сил. Первые симптомы у него проявились 24 декабря прошлого года.
Три дня он пил антибиотики и был на больничном, после чего решил выйти на работу, однако у него началась лихорадка и его опять положили в больницу. Врачи, узнав что он работает неподалеку от эпицентра распространения вируса, решили поместить его на карантин.
Несколько дней Хуан был в очень плохом состоянии. Он отметил, что выздоровел из-за своего молодого возраста (23 года) и хорошего ухода в больнице.
Хуан также подчеркнул, что стал первым, кто оправился от критического состояния и выписался из больницы.
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