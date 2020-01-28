Эксперты назвали самые популярные страны для путешествия на поезде у россиян

Исследователи выяснили, в какие страны туристы чаще всего ездили из России на поезде в 2019 году.

Самым популярным железнодорожным направлением оказалась Белоруссия. В эту страну приобрели 47,7% от всех билетов на поезд среди заграничных направлений, сообщает RT.

Вторую строчку в рейтинге занимает Украина. Туда было куплено 18,3% ж/д билетов. Тройку лидеров замыкает Финляндия (8% от общего числа продаж).

В десятку популярных ж/д направлений попали Казахстан (6,7%), Эстония (3,4%), Латвия (2,9%), Молдавия (1,9%), Узбекистан (1,2%), Азербайджан (0,9%) и Таджикистан (0,5%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более тысячи путешественников из России рассказали о своем отношении к беспилотным поездам в рамках опроса. Первые беспилотные «Ласточки» планируют запустить в стране уже в 2021 году. Поезда будут курсировать не только по Московскому центральному кольцу, но между другими городами