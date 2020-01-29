«Ленэнерго» в рамках реорганизации присоединит к себе несколько дочерних компаний

«Ленэнерго» в рамках реорганизации присоединит к себе несколько дочерних компаний
В результате реорганизации уставный капитал ПАО «Ленэнерго» не увеличивается.Фото: Pixabay

Акционеры ПАО «Ленэнерго» приняли решение о реорганизации компании в форме присоединения к ней ряда дочерних. Речь идет об АО «Царскосельская энергетическая компания», «Курортэнерго», АО «Петродворцовая электросеть» и АО «Санкт-Петербургские электрические сети», сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

Организация владеет контрольным пакетом акций каждой из указанных компаний. Акции присоединяемых АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго» и АО «ПЭС» конвертируются в акции «Ленэнерго».

Акции присоединяемого АО «СПб ЭС», 100% которых принадлежат ПАО «Ленэнерго», не конвертируются и погашаются при присоединении. В результате реорганизации уставный капитал ПАО «Ленэнерго» не увеличивается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ленэнерго» простило четырехмиллионный долг женщине-почтальону из Ленинградской области. Оказалось, что жительница Волосовского района установила в бане лампочки, однако заключить соответствующий договор ей не удалось. После знакомства с обстоятельствами, компания аннулировала штраф.

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«Ленэнерго» в рамках реорганизации присоединит к себе несколько дочерних компаний
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