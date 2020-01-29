Звезда от России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» выступит в первом полуфинале, 12 мая. Об этом стало известно в ходе жеребьевки в Роттердаме.

Вместе с Россией в первом полуфинале выступят участники из Белоруссии, Украины, Азербайджана, Израиля, Кипра, Литвы, Румынии, Хорватии, Мальты, Северной Македонии, Словении, Бельгии, Ирландии, Норвегии, Австралии и Швеции, пишет РИА Новости.

В Евровидении-2020 выступят представители 41 страны. Конкурс пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме.

Напомним, в 2019 году Евровидение прошло в Тель-Авиве. Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней «Arcade». Российский исполнитель Сергей Лазарев занял третье место. Он выступил с песней Scream.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.