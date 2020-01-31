Два кафе на Бабушкина выселяют из-за аварийных труб с кипятком

В Невском районе Петербурга теплоэнергетики пытаются выселить подвальные кафе. Там трубы с кипятком пролегают прямо между столиками для гостей.

Владельцы кафе на улице Бабушкина 3 года игнорируют предписания об освобождении зоны теплосетей.

Такие же проблемы происходят в кафе на этой же улице, расположенном по соседству. В данном заведении предписание игнорируют с 2017 года.

В ГУП «ТЭК СПб» сообщили, что подвальным теплосетям в данных кафе около 15 лет, и они могут взорваться в любой момент. Собственники заведений отказались от замены старых труб во время недавней реконструкции теплосетей в квартале.