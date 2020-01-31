В Колпино автомобиль сбил 10-летнего мальчика

В Колпинском районе Петербурга произошло ДТП с участием ребенка. Под колеса автомобиля попал мальчик 2009 года рождения.

По предварительным данным, мальчик переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Наезд произошел в районе 17:35 часов 30 января на Тверской улице, недалеко от дома №56 в Колпино.

«В результате ДТП пешеход получил легкий вред здоровью», — уточнили в Отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

За рулем автомобиля находился мужчина 1985 года рождения. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине под колеса автомобиля попал пешеход. Авария произошла на пересечении Петербургского шоссе и улицы Генерала Хазова. Водитель с места ДТП скрылся. Состояние пешехода медики оценивают как тяжелое.