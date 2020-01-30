В Пушкине полиция задержала водителя, который сбил пешехода и уехал

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, который в городе Пушкин сбил пешехода и уехал. Пострадавший получил тяжелые травмы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 29 января, около 20:00. На пересечении Петербургского шоссе и улицы Генерала Хазова автомобилист наехал на мужчину, переходившего дорогу с соблюдением правил дорожного движения. После содеянного водитель скрылся с места преступления.

Спустя несколько часов полиция разыскала автомобиль, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области. Выяснилось, что Subaru Impreza во время совершения наезда управлял сын владельца машины. На данный момент проводятся следственные мероприятия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в крупной автомобильной аварии в Ленобласти пострадали шесть человек, есть один погибший.