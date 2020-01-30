В Пушкине полиция задержала водителя, который сбил пешехода и уехал

В Пушкине полиция задержала водителя, который сбил пешехода и уехал
Пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу. Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, который в городе Пушкин сбил пешехода и уехал. Пострадавший получил тяжелые травмы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 29 января, около 20:00. На пересечении Петербургского шоссе и улицы Генерала Хазова автомобилист наехал на мужчину, переходившего дорогу с соблюдением правил дорожного движения. После содеянного водитель скрылся с места преступления.

Спустя несколько часов полиция разыскала автомобиль, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области. Выяснилось, что Subaru Impreza во время совершения наезда управлял сын владельца машины. На данный момент проводятся следственные мероприятия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в крупной автомобильной аварии в Ленобласти пострадали шесть человек, есть один погибший.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп задержание наезд на пешехода пушкин Пушкинский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Петербурга отказались снижать муниципальный фильтр
Петербургский бизнесмен отделался мелким штрафом за самовольную рекламу на ...
В Пушкине полиция задержала водителя, который сбил пешехода и уехал
На КАД собралась пробка: дорогу не поделили грузовик и легковушка
ДТП с двумя легковушками на Ушаковском мосту заблокировало проезд трамваям
Отремонтированная «Принцесса Анастасия» готова к новому сезону
В Домодедово приземлился самолет рейса Симферополь — Москва, ...
«Путешествуйте по миру»: Шнуров посвятил стихотворение коронавирусу