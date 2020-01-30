Шесть человек пострадали в аварии в Ленобласти: есть погибший

Шесть человек пострадали в аварии в Ленобласти: есть погибший
Место ДТП. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На федеральной трассе Р-23 в Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Все случилось в четверг, 30 января.

Движение транспорта затруднено из-за аварии, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ДТП произошло утром на 128-м километре трассы в районе деревни Болото Лужского района. Две иномарки столкнулись в лобовую.

В аварии пострадали шесть человек, один погиб.

«На место оперативно для устранения последствий ДТП прибыли сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, сотрудники МЧС, ГИБДД, скорая. Претензий к дорожным органам нет. Проезжая часть обработана противогололёдными материалами. Зимней скользкости не зафиксировано», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Причины ДТП выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жилой дом сгорел в Ленинградской области. В деревне Грязно Ленинградской области произошел пожар.

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