Похудевшая жена Игоря Николаева опубликовала фото в купальнике с экстремальным вырезом

Похудевшая жена Игоря Николаева опубликовала фото в купальнике с экстремальным вырезом
Юлия Проскурякова. Фото: instagram.com/uliaveronika

Супруга композитора и певца Игоря Николаева выложила фото в купальнике. Подписчики Юлии Проскуряковой удивились, увидев на страничке скромной певицы кадры в новом образе.

Юлия опубликовала снимки в купальнике с экстремальным вырезом. Певица также вооружилась солнцезащитными очками и стильной шляпой. Поклонники отметили, что она заметно похудела и пришла в отличную форму.

Супруги после новогодних праздников отправились на отдых в Майами, где у них есть недвижимость.

Проскурякова рассказала в соцсети Instagram, что их отпуск подошел к завершению. Певица опубликовала видео с самыми яркими моментами их путешествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщал, что подписчики Полины Гагариной обеспокоены состоянием ее здоровья. По мнению поклонников, звезда сильно похудела.

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