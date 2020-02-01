Поклонники обеспокоены худобой Полины Гагариной

Поклонники обеспокоены худобой Полины Гагариной
Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

Поклонники Полины Гагариной обеспокоены здоровьем певицы. По их мнению, звезда стремительно сбрасывает вес.

Российская певица Полина Гагарина опубликовала новую фотографию в соцсети Instagram. Под снимком она поделилась с подписчиками своими впечатлениями от похода на спектакль «Гроза» в Государственный Театр Наций.

В комментариях к записи подписчики отметили искренность и красоту звезды. Другие заметили, что Гагарина сильно похудела.

Полина Гагарина поделилась впечатлениями от похода на спектакль «Гроза». Фото: instagram.com/gagara1987

К такой стройности положительно отнеслись не все подписчики. Поклонники выразили беспокойство за здоровье Гагариной, а также посоветовали ей поправиться на несколько килограммов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Полина Гагарина позировала без бюстгальтера в наряде с экстремальным декольте. Поклонники с восхищением отреагировали на сценические образ.

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