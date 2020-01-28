Полина Гагарина позировала без бюстгальтера в наряде с экстремальным декольте

Полина Гагарина начала работать на съемках седьмого сезона шоу «Голос. Дети». Певица поделилась с поклонниками откровенным сценическим образом.

Исполнительница вернулась из отпуска, который провела на Мальдивах в кругу семьи. Теперь Гагарина вернулась к рабочему процессу.

«День 3-й. Поем бодрячком», — написала певица под фото в Instagram.

Артистка позировала перед камерой в комбинезоне с поясом и экстремально глубоким декольте. На кадре видно, что бюстгальтер под костюм звезда надевать не стала. Ковбойские сапоги и шляпа эффектно завершили образ.

«Полина, как всегда, приятно удивляете», — написал пользователь сети.

Поклонники оценили образ звезды. Они отметили, что блондинке к лицу темные оттенки в одежде.

«Как можно быть такой шикарной?» — спросила подписчица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Москве обокрали звезду сериала «Интерны». Актер рассказал, что неизвестный отобрал у него телефон.