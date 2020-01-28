У звезды «Интернов» Ильи Глинникова отобрали мобильник за 114 тысяч

У звезды &#171;Интернов&#187; Ильи Глинникова отобрали мобильник за 114 тысяч
Илья Глинников. Фото: кадр из сериала "Интерны"

В Москве у Ильи Глинникова, сыгравшего Глеба Романенко в сериале «Интерны», неизвестные отобрали мобильный телефон. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Преступный инцидент произошел 18 января, но в отдел полиции звезда обратился только 27 января. По словам актера, возле парка «Новослободский» кто-то толкнул его, после чего он упал на землю. Злоумышленник вырвал из его руки мобильный телефон и убежал.

Как сообщает «Вечерняя Москва», гаджет Глинников оценил в 114 тыс. рублей.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о возбуждении уголовного дела после убийства ростовского депутата и его супруги. Их тела обнаружили в частном домовладении.

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У звезды «Интернов» Ильи Глинникова отобрали мобильник за 114 тысяч
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