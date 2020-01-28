СК возбудил дело об убийстве ростовского депутата и его супруги

СК возбудил дело об убийстве ростовского депутата и его супруги
У убитых имеются рубленые раны в области головы. Фото: pixabay

Следователи завели уголовное дело после смерти депутата Законодательного собрания Ростовской области и его жены с признаками насильственной смерти.

О гибели депутата Алабушева и его супруги стало известно сегодня, 28 января. Их тела обнаружили в частном домовладении, расположенном по переулку Западному в городе Зернограде.

Как сообщается на сайте СК России, по предварительным данным, у погибших имеются рубленые раны в области головы.

Уголовное дело было возбуждено по факту убийства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Сосновом Бору врачи спасают 7-летнюю девочку. Ребенок попал под колеса легкового авто.

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