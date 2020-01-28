Honda сбила 7-летнюю девочку в Сосновом Бору, за жизнь ребенка борются врачи

Honda сбила 7-летнюю девочку в Сосновом Бору, за жизнь ребенка борются врачи
Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Сосновом Бору Ленобласти произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала школьница.

Все случилось во вторник, 28 января, около 18:10. 53-летний мужчина, управляющий автомобилем Honda CR-V, совершил наезд на 7-летнюю девочку в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате аварии ребенок получил травмы. Девочку госпитализировали с места происшествия в тяжелом состоянии.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП, в результате которого встали трамваи. Проезд общественному транспорту заблокировали легковушки.

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