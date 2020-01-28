Honda сбила 7-летнюю девочку в Сосновом Бору, за жизнь ребенка борются врачи

В Сосновом Бору Ленобласти произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала школьница.
Все случилось во вторник, 28 января, около 18:10. 53-летний мужчина, управляющий автомобилем Honda CR-V, совершил наезд на 7-летнюю девочку в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате аварии ребенок получил травмы. Девочку госпитализировали с места происшествия в тяжелом состоянии.
Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП, в результате которого встали трамваи. Проезд общественному транспорту заблокировали легковушки.