Не поделившие дорогу легковушки заблокировали движение трамваев в Вяземском переулке

Не поделившие дорогу легковушки заблокировали движение трамваев в Вяземском переулке
На месте происшествия собралась крупная пробка. Фото: vk.com/spb_today

В Петроградском районе Петербурга произошло ДТП на трамвайных путях. Разъехаться не смогли два легковых автомобиля.

Авария случилась сегодня вечером, 28 января, в Вяземском переулке. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины столкнулись прямо на трамвайных путях.

По словам пользователей соцсети «ВКонтакте», участники заблокировали проезд трамваям в обе стороны. Пассажирам пришлось выбирать другой транспорт.

На участке образовались серьезные пробки. Обошлось без пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с каршерингом на пересечении Большой Пушкарской и Ленина. Машины столкнулись у пешеходного перехода.

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