Каршеринг подбил иномарку на пересечении Большой Пушкарской и Ленина

В Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием каршеринга. Дорогу не поделили белый Volkswagen Polo, принадлежащий сервису «Яндекс.Драйв», и черный Nissan Qashqai.

Все произошло сегодня вечером, 28 января, на пересечении улиц Большой Пушкарской и Ленина. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что иномарки столкнулись перед пешеходным переходом рядом с магазином «Пятерочка».

Информации о возможных пострадавших не поступало. Участники ожидают прибытия сотрудников ГИБДД.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге суд оштрафовал коммерческую организацию. Компания осуществляла незаконное кредитование населения.