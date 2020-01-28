Каршеринг подбил иномарку на пересечении Большой Пушкарской и Ленина

Каршеринг подбил иномарку на пересечении Большой Пушкарской и Ленина
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием каршеринга. Дорогу не поделили белый Volkswagen Polo, принадлежащий сервису «Яндекс.Драйв», и черный Nissan Qashqai.

Все произошло сегодня вечером, 28 января, на пересечении улиц Большой Пушкарской и Ленина. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что иномарки столкнулись перед пешеходным переходом рядом с магазином «Пятерочка».

Информации о возможных пострадавших не поступало. Участники ожидают прибытия сотрудников ГИБДД.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге суд оштрафовал коммерческую организацию. Компания осуществляла незаконное кредитование населения.

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