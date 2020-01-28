Коммерческую организацию в Петербурге оштрафовали на 200 тысяч за незаконное кредитование населения

Коммерческую организацию в Петербурге оштрафовали на 200 тысяч за незаконное кредитование населения
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Выборгского района совместно с представителями Северо-Западного ГУ Банка России провели проверку соблюдения закона о порядке кредитования населения.

Проверке подверглось ООО «ДекЛизинг», которое осуществляет деятельность по выдаче потребительских займов физлицам под залог транспортного средства по цене значительно ниже рыночной.

В целях обеспечения возврата денежных средств клиенты передавали организации паспорта заложенных транспортных средств, которые возвращались после погашения задолженности.

По факту незаконного осуществления профдеятельности по предоставлению потребительских займов было возбуждено дело об административном правонарушении. В результате суд назначил компании штраф в размере 200 тыс. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном ДТП в Петербурге. Водитель легкового авто сбил пенсионерку.

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