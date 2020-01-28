Водитель Peugeot насмерть сбил пенсионерку на Кубинской улице

Водитель Peugeot насмерть сбил пенсионерку на Кубинской улице
Правоохрнаители устанавливают личность погибшей. Фото: pixabay

В Московском районе Северной столицы произошло ДТП с участием пешехода. От полученных травм прохожая скончался.

Трагедия случилась сегодня, 28 января, около дома 24 по Кубинской улице. 53-летний мужчина, управляющий автомобилем Peugeot, совершил наезд на пенсионерку в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Женщина погибла.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД по городу и области, по факту произошедшего проводится проверка. В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербуржец предстанет перед судом за разбитую ртутную колбу в доме, где находились родственники. Мужчина не предупредил об опасности жену и внука.

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