Петербуржец разбил в доме ртутную колбу, где находились супруга и внук

Петербуржец разбил в доме ртутную колбу, где находились супруга и внук
Спустя час с момента пролития пары ртути в воздухе достигли максимальной концентрации. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное постановление в отношении инженера. Мужчина разбил ртутную колбу в доме, но родственникам об этом не сказал.

Все произошло осенью прошлого года. Согласно данным следствия, подозреваемый разбил колбу ртутного контактора (переключателя), содержащую не менее 20 грамм металлической ртути. В доме также находились жена, которая спала в момент происшествия в комнате, и внук.

Мужчина осознавал, что металлическая ртуть является ядовитым для человека веществом, однако о разбитой колбе родственникам не сообщил.

Как сообщили в прокуратуре города, петербуржец обвиняется в оставлении в опасности.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Кировске семья около полувека прожила с ртутью под полом. Концентрация паров превышала норму в 50 раз.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб ртуть суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель Peugeot насмерть сбил пенсионерку на Кубинской улице
Велодорожку на набережной Фонтанки спасли от депутатов
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Петербуржец разбил в доме ртутную колбу, где находились супруга и внук
Кассационный суд поддержал УФАС в споре с картелем на рынке питания в Ленобласти
Благодаря ГПП пенсии в России могут вырасти на 30 тысяч
На ликвидацию четырех свалок в Пушкинском районе потратят 148 миллионов
Возбуждено уголовное дело: коварная пассажирка подобрала кошелек рассеянной ...