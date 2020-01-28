Петербуржец разбил в доме ртутную колбу, где находились супруга и внук

Спустя час с момента пролития пары ртути в воздухе достигли максимальной концентрации. Фото: pixabay

Спустя час с момента пролития пары ртути в воздухе достигли максимальной концентрации. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное постановление в отношении инженера. Мужчина разбил ртутную колбу в доме, но родственникам об этом не сказал.

Все произошло осенью прошлого года. Согласно данным следствия, подозреваемый разбил колбу ртутного контактора (переключателя), содержащую не менее 20 грамм металлической ртути. В доме также находились жена, которая спала в момент происшествия в комнате, и внук.

Мужчина осознавал, что металлическая ртуть является ядовитым для человека веществом, однако о разбитой колбе родственникам не сообщил.

Как сообщили в прокуратуре города, петербуржец обвиняется в оставлении в опасности.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Кировске семья около полувека прожила с ртутью под полом. Концентрация паров превышала норму в 50 раз.