Ртутные залежи: В Кировске семья около полувека прожила с ртутью под полом

Дом был построен в 1972 году. Фото: https://ru.wikipedia.org

Дом был построен в 1972 году. Фото: https://ru.wikipedia.org

Ртутные шарики нашли после вскрытия деревянных полов. Концентрация паров превышала норму в 50 раз.

Опасную квартиру уже обследовали эксперты химико-радиометрической лаборатории. Специалисты нашли ртутные шарики и сообщили, что ртутные пары превышают норму в 50 раз. Об этом сообщает “47news”.

Концентрация паров превышала норму в доме на улице Набережной. Жильцы квартиры, которые недавно переехали в эту квартиру, решили сделать ремонт и сообщили, что шарики этого вещества буквально сочились из бетонного перекрытия.

После этого семья с маленьким ребенком обратилась в полицию. В свою очередь администрация отреагировала быстро. Семью поселили в гостиницу, а всех жильцов дома предупредили, что будут проводить проверку всего дома. Есть вероятность, что такие ртутные залежи могут быть обнаружены и в других квартирах.

Дом был построен в 1972 году. Специалистами было собрано 30 граммов опасного жидкого металла. Очистка здания запланирована на 10 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с улицы Седова вывезли 2,4 тонны опасных ртутьсодержащих отходов.