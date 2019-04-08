С улицы Седова вывезли 2,4 тонны опасных ртутьсодержащих отходов

Фото: Комитет по природопользованию
Фото: Комитет по природопользованию

В Приморском районе Санкт-Петербурга за неделю было собрано и вывезено 2,4 тонны опасных ртутьсодержащих отходов. Об этом сообщает Комитет по природопользованию.

С 1 по 7 апреля сотрудники СПб ГУП «Экострой» вывезли на утилизацию более 2,4 тонны опасных отходов после разлива ртути из неизвестного источника возле домов № 61, 67 и 73 по улице Седова. Сотрудники предприятия продолжают ликвидировать последствия ЧП.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Невском районе Петербурга обнаружили разлившуюся ртуть. Внимательный водитель мусоровоза в процессе работ углядел разлив ртути и оперативно передал данные в экологическую службу. Контейнерную площадку вынуждены были огородить.

В ходе проверки выяснилось, что ртутью были загрязнены три контейнерных площадки, мусоровоз, около 7 тонн собранных ранее отходов, а также одежда и обувь водителя.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
комитет по природопользованию ртуть улица седова
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