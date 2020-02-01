Игорь Крутой рассказал, кто может представить Россию на «Евровидении-2020»

Игорь Крутой рассказал, кто может представить Россию на «Евровидении-2020»
Александр Панайотов. Фото: скрин «Инстаграма»

Певец Александр Панайотов может представить Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Об этом заявил композитор и продюсер Игорь Крутой.

«Саша Панайотов, я думаю», — предположил Крутой, говоря о возможном участнике в конкурсе от России, сообщает РИА «Новости».

По его словам, руководство «Первого канала» на 90% приняло окончательное решение отправить Панайотова на «Евровидение».

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.

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