Пенсионера обокрали на 35 тысяч в торговом центре на Невском

Пенсионера обокрали в ТЦ на Невском. Фото: pixabay

Пенсионера обокрали в ТЦ на Невском. Фото: pixabay

Пенсионера обокрали на 35 тысяч в торговом центре на Невском

В Петербурге задержан злоумышленник, которого подозревают в краже 35,6 тысяч рублей из кармана куртки пенсионера.

Как сообщает петербургское ГУ МВД России, все произошло накануне, 30 января, в торговом центре, расположенном на Невском проспекте в центре Северной столицы. Неизвестный украл у пожилого человека 36 тысяч 650 рублей, которые находились в кармане куртки потерпевшего. Мужчина обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В скором времени злоумышленник был найден и задержан, а украденные деньги изъяты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержаны лжесотрудницы социальных служб, подозреваемые в серии краж у пенсионеров.