В Петербурге задержаны лжесотрудницы социальных служб, подозреваемые в серии краж у пенсионеров

Задержаны две подозреваемые - женщины 51 и 58 лет. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Задержаны две подозреваемые - женщины 51 и 58 лет. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы похитителей имущества у пенсионеров. Задержаны две подозреваемые — женщины 51 и 58 лет.

Следствие считает, что они под видом работников социальных служб проникали в квартиры пожилых людей и похищали у них деньги сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно о трех таких случаях. Возраст жертв варьируется от 81 до 93 лет. Преступления были совершены в двух квартирах на проспекте Науки и одной – улице Карпинского.

Сумма общего ущерба составила около 120 тыс. рублей. Минимальная сумма похищенного – 10 тыс. рублей, максимальная – 70 тыс. рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

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