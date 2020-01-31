В Петербурге задержаны лжесотрудницы социальных служб, подозреваемые в серии краж у пенсионеров

В Петербурге задержаны лжесотрудницы социальных служб, подозреваемые в серии краж у пенсионеров
Задержаны две подозреваемые - женщины 51 и 58 лет. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы похитителей имущества у пенсионеров. Задержаны две подозреваемые — женщины 51 и 58 лет.

Следствие считает, что они под видом работников социальных служб проникали в квартиры пожилых людей и похищали у них деньги сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно о трех таких случаях. Возраст жертв варьируется от 81 до 93 лет. Преступления были совершены в двух квартирах на проспекте Науки и одной – улице Карпинского.

Сумма общего ущерба составила около 120 тыс. рублей. Минимальная сумма похищенного – 10 тыс. рублей, максимальная – 70 тыс. рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

анее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Северной столицы правоохранители арестовали мужчину, подозреваемого в нескольких преступления. Уроженец Уфы может быть «профессиональным» альфонсом.

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